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Алекс Фергюсон стал пожизненным членом немецкого клуба
Айнтрахт опубликовал неожиданную новость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом "Айнтрахта" из Франкфурта.
Клуб сообщил о схожести своих взглядов на футбол с Алексом, именно поэтому немецкий "Айнтрахт" принял такое решение.
Фергюсон был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с ноября 1986 по июнь 2013. Под его руководством "красные дьяволы" сыграли 1490 матчей, 13 раз выиграли чемпионат Англии и дважды выиграли Лигу чемпионов.
????❤️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 19, 2024
Sir Alex Ferguson wird lebenslanges Mitglied bei Eintracht Frankfurt.
Berührungspunkte finden sich zuhauf – und waren Anlass für einen Besuch samt persönlichem Gespräch mit der Trainer- und Managerlegende von Manchester United.#SGE
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