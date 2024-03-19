Алекс Фергюсон стал пожизненным членом немецкого клуба

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом "Айнтрахта" из Франкфурта.

Клуб сообщил о схожести своих взглядов на футбол с Алексом, именно поэтому немецкий "Айнтрахт" принял такое решение.

Фергюсон был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с ноября 1986 по июнь 2013. Под его руководством "красные дьяволы" сыграли 1490 матчей, 13 раз выиграли чемпионат Англии и дважды выиграли Лигу чемпионов.