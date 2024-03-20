Новый игрок Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Зимний новичок мюнхенской "Баварии" Саша Бои получил травму.

23-летний правый защитник получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время тренировки с командой. Ожидается, что игрок не будет играть несколько недель.

Саша присоединился к "Баварии" в январе этого года из "Галатасарая" за 22 миллиона евро.