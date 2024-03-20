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Новый игрок Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Плохие новости для немецкого клуба
transfermarkt
Зимний новичок мюнхенской "Баварии" Саша Бои получил травму.
23-летний правый защитник получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время тренировки с командой. Ожидается, что игрок не будет играть несколько недель.
Саша присоединился к "Баварии" в январе этого года из "Галатасарая" за 22 миллиона евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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