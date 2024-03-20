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Новый игрок Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Германия

Плохие новости для немецкого клуба

Новый игрок Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

transfermarkt

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Зимний новичок мюнхенской "Баварии" Саша Бои получил травму.

23-летний правый защитник получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время тренировки с командой. Ожидается, что игрок не будет играть несколько недель.

Саша присоединился к "Баварии" в январе этого года из "Галатасарая" за 22 миллиона евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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