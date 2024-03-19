Спортивный директор Баварии: Самый важный вопрос - это найти тренера на следующий сезон

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль заявил, что клуб еще не определился с будущим тренером.

"Уже есть много разговоров о том, что будет большое сокращение в команде. Но сначала я должен встретиться с Кристофом Фройндом, чтобы получить представление о том, как завершить сезон наилучшим образом в краткосрочной перспективе.

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В Лиге чемпионов мы сейчас играем против "Арсенала", ведущей международной команды. Мы будем смело подходить к этим играм - наша цель, конечно, достичь полуфинала. В Бундеслиге мы явно находимся в зеркале заднего вида "Байера". Мы также должны найти нового тренера. Это самый важный вопрос".