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Бавария сделала предложение возглавить клуб Антонио Конте - Источник

Германия
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Специалист отклонил предложение

Бавария сделала предложение возглавить клуб Антонио Конте - Источник

Фото: uefa.com

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" ищет нового главного тренера, который заменит Томаса Тухеля в конце этого сезона.

По информации издания La Repubblica, руководство немецкого клуба обратилось к Антонио Конте с предложением возглавить команду в следующем сезоне. Специалист отклонил предложение "Баварии", поскольку он намерен возобновить свою тренерскую карьеру в Серии А.

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Напомним, что Антонио возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2021 года по март 2023 года. С этого времени специалист взял перерыв в тренерский деятельности.

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Бавария (Мюнхен) Антонио Конте Томас Тухель
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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