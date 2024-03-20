Бавария сделала предложение возглавить клуб Антонио Конте - Источник

Мюнхенская "Бавария" ищет нового главного тренера, который заменит Томаса Тухеля в конце этого сезона.

По информации издания La Repubblica, руководство немецкого клуба обратилось к Антонио Конте с предложением возглавить команду в следующем сезоне. Специалист отклонил предложение "Баварии", поскольку он намерен возобновить свою тренерскую карьеру в Серии А.

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Напомним, что Антонио возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2021 года по март 2023 года. С этого времени специалист взял перерыв в тренерский деятельности.