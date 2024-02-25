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Бавария в поисках нового тренера. Известно, кто попал в их шорт-лист
Продолжают рассматривать варианты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает Антонио Конте и Хаби Алонсо на должность главного тренера. Об этом сообщает Football Italia.
Как говорится в источнике, Антонио Конте попал в шорт-лист мюнхенской "Баварии", но сейчас он не в приоритете команды, Алонсо находится "под прицелом" "Баварии". Издание добавляет, что Антонио Конте предпочел продолжить карьеру в чемпионате Италии, однако переход в "Баварию" он не исключает. Хаби Алонсо остается верен "Байеру" и не комментирует слухи о переходе в "Ливерпуль" или еще куда-то.
Напомним, "Бавария" объявила, что в конце сезоне Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской команды.
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