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Вместо тренера, работавшего с Фрайбургом 29 лет, клуб возглавил 38-летний экс-футболист без опыта работы
Свежая кровь в стане "бразильцев из Брайсгау"
Spiegel
38-летний Юлиан Шустер назначен на пост главного тренера "Фрайбурга" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальных сетях клуба.
В качестве футболиста Шустер провёл 10 лет в составе немецкого клуба, завершив карьеру в 2018 году. На новой для себя должности Юлиан сменит Кристиана Штрайха, находящегося в системе "Фрайбурга" с 1995 года (первую команду опытный специалист возглавлял с 2011-го).
После 26 туров "Фрайбург" занимает девятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.
Julian Schuster wird Cheftrainer beim SC Freiburg ✍️ Alle Infos dazu gibt's auf https://t.co/mlaWmE7ekV ???? pic.twitter.com/X9Qwithhid— SC Freiburg (@scfreiburg) March 22, 2024
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