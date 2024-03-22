Вместо тренера, работавшего с Фрайбургом 29 лет, клуб возглавил 38-летний экс-футболист без опыта работы

38-летний Юлиан Шустер назначен на пост главного тренера "Фрайбурга" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальных сетях клуба.

В качестве футболиста Шустер провёл 10 лет в составе немецкого клуба, завершив карьеру в 2018 году. На новой для себя должности Юлиан сменит Кристиана Штрайха, находящегося в системе "Фрайбурга" с 1995 года (первую команду опытный специалист возглавлял с 2011-го).

После 26 туров "Фрайбург" занимает девятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.