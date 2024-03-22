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Нагельсман похвалил Хаверца перед матчем Германии против Франции

Германия

Полузащитник выйдет в стартовом составе на матч против Франции

Нагельсман похвалил Хаверца перед матчем Германии против Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике "Арсенала" Кае Хаверце.

"Я очень высокого мнения о нем как об игроке и как о человеке. Он выйдет против Франции в основе, что он делал шесть раз за "Арсенал". Он хороший игрок".

Кай в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, что сборная Германии 23 марта сыграет товарищеский матч против Франции. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Кай Хавертц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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