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Нагельсман похвалил Хаверца перед матчем Германии против Франции
Полузащитник выйдет в стартовом составе на матч против Франции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике "Арсенала" Кае Хаверце.
"Я очень высокого мнения о нем как об игроке и как о человеке. Он выйдет против Франции в основе, что он делал шесть раз за "Арсенал". Он хороший игрок".
Кай в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Напомним, что сборная Германии 23 марта сыграет товарищеский матч против Франции. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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