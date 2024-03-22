Нагельсман похвалил Хаверца перед матчем Германии против Франции

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике "Арсенала" Кае Хаверце.

"Я очень высокого мнения о нем как об игроке и как о человеке. Он выйдет против Франции в основе, что он делал шесть раз за "Арсенал". Он хороший игрок".

Кай в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, что сборная Германии 23 марта сыграет товарищеский матч против Франции. Начало - в 22:00 по киевскому времени.