  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Йозуа Киммих - о Кроосе: Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йозуа Киммих - о Кроосе: Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров

Германия
Обновлено

Киммих рассказал о своем партнере по команде в сборной

Йозуа Киммих - о Кроосе: Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров

Sky.de

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал возвращение Тони Крооса в национальную команду Германии.

"Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров. Тони знает, как добиться успеха. Нам нужны футболисты, которые поддерживают других игроков".

Напомним, что 23 марта сборная Германии проведет товарищеский матч. Они сыграют против Франции, начало - в 22:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Читайте такжеДебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров мюнхенской Баварии прокомментировал свое будущее в клубе
yellow-arrow
Сборная Германии определилась с основным голкипером на Евро-2024
yellow-arrow
Нагельсман похвалил Хаверца перед матчем Германии против Франции
Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости