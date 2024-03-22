Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йозуа Киммих - о Кроосе: Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров
Киммих рассказал о своем партнере по команде в сборной
Sky.de
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал возвращение Тони Крооса в национальную команду Германии.
"Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров. Тони знает, как добиться успеха. Нам нужны футболисты, которые поддерживают других игроков".
Напомним, что 23 марта сборная Германии проведет товарищеский матч. Они сыграют против Франции, начало - в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеДебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В игре сборной Украины не было структуры, а лидеры полностью повалили матч: пять выводов после матча с Боснией
- Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Барселона хочет укрепить центральную зону: на позицию рассматриваются четыре игрока
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн