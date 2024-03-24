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"Не имеет ничего общего с финансовым аспектом": Нагельсманн объяснил, почему до сих пор не заключил новый контракт с Германией

Германия

Основное внимание – на Евро

"Не имеет ничего общего с финансовым аспектом": Нагельсманн объяснил, почему до сих пор не заключил новый контракт с Германией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможное заключение нового контракта с немецкой футбольной федерацией.

“Это немного зависит от предложения. В общем, я, конечно, рад, когда руководство довольно тренерским штабом. Это невозможно, но это тоже непросто. Основное внимание уделяется Евро.

Есть много деталей, которые мне придется обсудить с моими боссами и агентами. Те, кто отвечает, вскоре узнают, хорошо ли это для меня или нет. Но это не имеет ничего общего с финансовым аспектом", – сказал наставник в интервью ZDF.

Нагельсман присоединился к сборной Германии в сентябре прошлого года, подписав контракт до завершения чемпионата Европы-2024.

Добавим, что его подопечные сыграют на домашнем континентальном первенстве в группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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