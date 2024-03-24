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"Не имеет ничего общего с финансовым аспектом": Нагельсманн объяснил, почему до сих пор не заключил новый контракт с Германией
Основное внимание – на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможное заключение нового контракта с немецкой футбольной федерацией.
“Это немного зависит от предложения. В общем, я, конечно, рад, когда руководство довольно тренерским штабом. Это невозможно, но это тоже непросто. Основное внимание уделяется Евро.
Есть много деталей, которые мне придется обсудить с моими боссами и агентами. Те, кто отвечает, вскоре узнают, хорошо ли это для меня или нет. Но это не имеет ничего общего с финансовым аспектом", – сказал наставник в интервью ZDF.
Нагельсман присоединился к сборной Германии в сентябре прошлого года, подписав контракт до завершения чемпионата Европы-2024.
Добавим, что его подопечные сыграют на домашнем континентальном первенстве в группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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