"Не имеет ничего общего с финансовым аспектом": Нагельсманн объяснил, почему до сих пор не заключил новый контракт с Германией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможное заключение нового контракта с немецкой футбольной федерацией.

“Это немного зависит от предложения. В общем, я, конечно, рад, когда руководство довольно тренерским штабом. Это невозможно, но это тоже непросто. Основное внимание уделяется Евро.

Есть много деталей, которые мне придется обсудить с моими боссами и агентами. Те, кто отвечает, вскоре узнают, хорошо ли это для меня или нет. Но это не имеет ничего общего с финансовым аспектом", – сказал наставник в интервью ZDF.