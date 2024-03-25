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Бавария поставила ультиматум Дэвису - игрок должен определиться со своим будущим до конца недели

Германия

Немцы требуют конкретики

Бавария поставила ультиматум Дэвису - игрок должен определиться со своим будущим до конца недели

Фото: Bavarian Football Works

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"Бавария" ожидает услышать окончательное решение от защитника Альфонсо Дэвиса о своём будущем до конца недели. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мюнхенского клуба предлагает латералю новый контракт до 2029 года с зарплатой около 14 миллионов евро в год до уплаты налогов, в то время как Дэвис и его агенты по-прежнему требуют не менее 20 млн. Если Альфонсо не примет предложение "Баварии" - он будет выставлен на продажу в ближайшее летнее трансферное окно.

Контракт Дэвиса с действующими чемпионами Бундеслиги истекает в июне 2025 года. Главным претендентом на канадца считается мадридский "Реал". Отмечается, что "сливочные" не намерены платить за трансфер 23-летнего игрока более 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) контракт Альфонсо Дэвис
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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