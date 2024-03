Бавария поставила ультиматум Дэвису - игрок должен определиться со своим будущим до конца недели

"Бавария" ожидает услышать окончательное решение от защитника Альфонсо Дэвиса о своём будущем до конца недели. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мюнхенского клуба предлагает латералю новый контракт до 2029 года с зарплатой около 14 миллионов евро в год до уплаты налогов, в то время как Дэвис и его агенты по-прежнему требуют не менее 20 млн. Если Альфонсо не примет предложение "Баварии" - он будет выставлен на продажу в ближайшее летнее трансферное окно.

Контракт Дэвиса с действующими чемпионами Бундеслиги истекает в июне 2025 года. Главным претендентом на канадца считается мадридский "Реал". Отмечается, что "сливочные" не намерены платить за трансфер 23-летнего игрока более 50 миллионов евро.

