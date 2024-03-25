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Бавария поставила ультиматум Дэвису - игрок должен определиться со своим будущим до конца недели
Немцы требуют конкретики
Фото: Bavarian Football Works
"Бавария" ожидает услышать окончательное решение от защитника Альфонсо Дэвиса о своём будущем до конца недели. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, руководство мюнхенского клуба предлагает латералю новый контракт до 2029 года с зарплатой около 14 миллионов евро в год до уплаты налогов, в то время как Дэвис и его агенты по-прежнему требуют не менее 20 млн. Если Альфонсо не примет предложение "Баварии" - он будет выставлен на продажу в ближайшее летнее трансферное окно.
Контракт Дэвиса с действующими чемпионами Бундеслиги истекает в июне 2025 года. Главным претендентом на канадца считается мадридский "Реал". Отмечается, что "сливочные" не намерены платить за трансфер 23-летнего игрока более 50 миллионов евро.
???????? News #Davies: FC Bayern want a decision from Davies next week!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2024
➡️ They want to know whether he will accept the new contract offered to him until 2029, with a total package of around €14m salary gross/year all-in – or not
➡️ Davies and his management still demand around… pic.twitter.com/AOWrZntotE
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