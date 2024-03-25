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Харри Кейн среди четырех игроков, которые провели индивидуальную тренировку в Баварии

Германия

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Харри Кейн среди четырех игроков, которые провели индивидуальную тренировку в Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Харри Кейн завершил индивидуальную тренировку на тренировочной базе "Баварии" в понедельник утром. 30-летний нападающий работал с мячом на поле на Зебенерштрассе вместе с тренером по физподготовке Хольгером Бройхом. Кейн получил травму голеностопа в матче Бундеслиги с "Дармштадтом" (5:2) и вернулся в Мюнхен из лагеря национальной сборной Англии на выходных.

Рафаэль Геррейро также индивидуально работал с мячом в понедельник. 30-летний защитник получил небольшой разрыв левого бедра в игре с "Дармштадтом".

Кингсли Коман и Нуссаир Мазрауи, которые вернулись к тренировкам после повреждений, также провели дополнительные занятия в понедельник, в то время, как остальные игроки имели выходной.

"Бавария" вернется в строй после международного перерыва в субботу. Мюнхенская команда на "Альянц-Арене" сыграет против дортмундской "Боруссии" в рамках Der Klassiker.

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Источник:
Баварія (Мюнхен)
Опубликовал: Александр Гресь
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