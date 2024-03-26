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Байер среди претендентов на приобретение 16-летнего голкипера Эвертона

Германия

Об этом сообщает Daily Mail

Байер среди претендентов на приобретение 16-летнего голкипера Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер Бундеслиги леверкузенский "Байер" входит в группу ведущих европейских клубов, заинтересованных в подписании голкипера сборной Англии до 17 лет Дугласа Лукьянчикса этим летом. 16-летний вратарь "Эвертона" имеет двойное гражданство из-за своего латвийского происхождения, и это открыло для него возможности на континенте.

Леверкузен, "РБ Лейпциг", "Марсель" и несколько английских клубов наблюдали за Лукьянчиксом, который считается одним из самых перспективных вратарей Англии и часто играл в старшей возрастной группе, в том числе за национальную сборную и "Эвертон" до 18 лет.

Впрочем, по сообщению издания, ливерпульский клуб рассчитывает на этого юношу, поскольку рассматривают его как будущего голкипера первой команды. В общем, 16-летний голкипер провел за "Эвертон U18" 4 матча в этом сезоне, где лишь раз оставил ворота сухими и пропустил 3 мяча.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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