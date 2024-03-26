Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер среди претендентов на приобретение 16-летнего голкипера Эвертона
Об этом сообщает Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Бундеслиги леверкузенский "Байер" входит в группу ведущих европейских клубов, заинтересованных в подписании голкипера сборной Англии до 17 лет Дугласа Лукьянчикса этим летом. 16-летний вратарь "Эвертона" имеет двойное гражданство из-за своего латвийского происхождения, и это открыло для него возможности на континенте.
Леверкузен, "РБ Лейпциг", "Марсель" и несколько английских клубов наблюдали за Лукьянчиксом, который считается одним из самых перспективных вратарей Англии и часто играл в старшей возрастной группе, в том числе за национальную сборную и "Эвертон" до 18 лет.
Впрочем, по сообщению издания, ливерпульский клуб рассчитывает на этого юношу, поскольку рассматривают его как будущего голкипера первой команды. В общем, 16-летний голкипер провел за "Эвертон U18" 4 матча в этом сезоне, где лишь раз оставил ворота сухими и пропустил 3 мяча.
Популярное сейчас
- Есть ли Цыганков? Определилась заявка сборной Украины на матч с Исландией
- Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта
- "Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной
- Канселу: Не жалею об аренде в Баварии, даже несмотря на то, что Сити выиграл Лигу чемпионов
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО