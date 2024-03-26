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Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма

Германия
Обновлено

Максимилиан может летом покинуть свой клуб

Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма

transfermarkt

Новина українською

"Байер" хочет осуществить трансфер нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.

Игрок интересен немецкому клубу как возможная замена форварду Адаму Гложеку или в случае хорошего предложения по Виктору Бонифейсу.

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Максимилиан в этом сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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