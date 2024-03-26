Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма

"Байер" хочет осуществить трансфер нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.

Игрок интересен немецкому клубу как возможная замена форварду Адаму Гложеку или в случае хорошего предложения по Виктору Бонифейсу.

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Максимилиан в этом сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

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