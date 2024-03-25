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Де Дзерби - план Б для Баварии на случай провала с подписанием Алонсо
Мюнхенцы не зацикливаются лишь на одном варианте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" активно присматривается к кандидатуре наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, директор мюнхенского клуба Макс Эберль уже имел первые контакты с итальянским специалистом.
Тем не менее, главным фаворитом руководства "красной машины" по-прежнему является главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.
Напомним, что в услугах Де Дзерби также заинтересованы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
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Источник:Falk
Опубликовал: Александр Бураков
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