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Де Дзерби - план Б для Баварии на случай провала с подписанием Алонсо

Германия

Мюнхенцы не зацикливаются лишь на одном варианте

Де Дзерби - план Б для Баварии на случай провала с подписанием Алонсо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" активно присматривается к кандидатуре наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, директор мюнхенского клуба Макс Эберль уже имел первые контакты с итальянским специалистом.

Тем не менее, главным фаворитом руководства "красной машины" по-прежнему является главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.

Напомним, что в услугах Де Дзерби также заинтересованы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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Хаби Алонсо Роберто Де Дзерби
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Источник:
Falk
Опубликовал: Александр Бураков
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