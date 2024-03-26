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С такой фамилией - только в Леверкузен. Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма

Германия
Обновлено

Максимилиан может летом покинуть свой клуб

С такой фамилией - только в Леверкузен. Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма

transfermarkt

Новина українською

"Байер" хочет осуществить трансфер нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.

Игрок интересен немецкому клубу как возможная замена форварду Адаму Гложеку или в случае хорошего предложения по Виктору Бонифейсу.

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Максимилиан в этом сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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