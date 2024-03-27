  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Флориан Плеттенберг: Неизвестный клуб АПЛ сделал запрос на нападающего Леверкузена
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флориан Плеттенберг: Неизвестный клуб АПЛ сделал запрос на нападающего Леверкузена

Германия

Но цена на него тоже немаленькая

Флориан Плеттенберг: Неизвестный клуб АПЛ сделал запрос на нападающего Леверкузена

Фото: Imago Images

Новина українською

Несмотря на то, что Виктор Бонифас в этом году еще не сыграл ни одного поединка из-за травмы, он не остается без внимания. Неизвестный клуб Премьер-лиги сделал устный запрос на нападающего "Байера", - сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

23-летний игрок впечатлил в своем первом сезоне в Леверкузене, забив 16 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его выдающаяся форма, которая помогла команде Хаби Алонсо возглавить Бундеслигу с отрывом в 10 очков, привлекает интерес со стороны английских клубов.

Плеттенберг информирует, что Леверкузен хочет сохранить нигерийца, но готов вести переговоры с клубами, если этим летом поступит предложение, превышающее 55 млн евро. Напомним, что в июле прошлого года "Байер" подписал Бонифаса из бельгийского "Юнион Сен-Жилуаз" за 20 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Кейн возобновил тренировки в общей группе Баварии
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
С такой фамилией - только в Леверкузен. Байер заинтересовался форвардом Хоффенхайма
Байер (Леверкузен) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости