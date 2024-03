Флориан Плеттенберг: Неизвестный клуб АПЛ сделал запрос на нападающего Леверкузена

Несмотря на то, что Виктор Бонифас в этом году еще не сыграл ни одного поединка из-за травмы, он не остается без внимания. Неизвестный клуб Премьер-лиги сделал устный запрос на нападающего "Байера", - сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

23-летний игрок впечатлил в своем первом сезоне в Леверкузене, забив 16 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его выдающаяся форма, которая помогла команде Хаби Алонсо возглавить Бундеслигу с отрывом в 10 очков, привлекает интерес со стороны английских клубов.

