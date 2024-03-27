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Флориан Плеттенберг: Неизвестный клуб АПЛ сделал запрос на нападающего Леверкузена
Но цена на него тоже немаленькая
Фото: Imago Images
Несмотря на то, что Виктор Бонифас в этом году еще не сыграл ни одного поединка из-за травмы, он не остается без внимания. Неизвестный клуб Премьер-лиги сделал устный запрос на нападающего "Байера", - сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
23-летний игрок впечатлил в своем первом сезоне в Леверкузене, забив 16 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его выдающаяся форма, которая помогла команде Хаби Алонсо возглавить Бундеслигу с отрывом в 10 очков, привлекает интерес со стороны английских клубов.
????News Victor #Boniface: The 23 y/o striker has a big market in England. In addition, Bayer 04 has a concrete verbal inquiry for him from an unknown club from the Premier League.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 26, 2024
➡️ But: Boniface is not actually for sale as they would like to keep him
➡️ If Leverkusen were to… pic.twitter.com/FdCs69N6cJ
Плеттенберг информирует, что Леверкузен хочет сохранить нигерийца, но готов вести переговоры с клубами, если этим летом поступит предложение, превышающее 55 млн евро. Напомним, что в июле прошлого года "Байер" подписал Бонифаса из бельгийского "Юнион Сен-Жилуаз" за 20 млн евро.
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