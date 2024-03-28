Вольфсбург продлил контракт с Янником Герхардтом

Опорный полузащитник продлил контракт с волками до 30 июня 2025 года. "Янник - это не только синоним страсти и надежности на поле, он также воплощает ценности клуба за его пределами и полностью идентифицирует себя с нашим путем. Мы рады, что можем продолжать строить планы вместе с ним", — сказал спортивный директор VfL Марсель Шефер.

"Само собой разумеется, что я очень хорошо устроился в "Вольфсбурге". Особенно сейчас, в это неспокойное время, когда на поле царит напряженная обстановка, мне очень приятно сделать подобное заявление. Я очень хочу стать частью этой команды в будущем", — заявил 30-летний полузащитник.

Добавим, что Янник Герхардт во всех турнирах забил 21 гол в 232 матчах за немецкий клуб.