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Вольфсбург продлил контракт с Янником Герхардтом
Об этом сообщается на официальном сайте клуба
Фото: VfL Wolfsburg, twitter
Опорный полузащитник продлил контракт с волками до 30 июня 2025 года. "Янник - это не только синоним страсти и надежности на поле, он также воплощает ценности клуба за его пределами и полностью идентифицирует себя с нашим путем. Мы рады, что можем продолжать строить планы вместе с ним", — сказал спортивный директор VfL Марсель Шефер.
"Само собой разумеется, что я очень хорошо устроился в "Вольфсбурге". Особенно сейчас, в это неспокойное время, когда на поле царит напряженная обстановка, мне очень приятно сделать подобное заявление. Я очень хочу стать частью этой команды в будущем", — заявил 30-летний полузащитник.
Добавим, что Янник Герхардт во всех турнирах забил 21 гол в 232 матчах за немецкий клуб.
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