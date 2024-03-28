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Боруссия Д продлила контракт с 18-летним полузащитником

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Боруссия Д продлила контракт с 18-летним полузащитником

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Полузащитник Кьелль-Арик Ветьен продлил контракт с дортмундской "Боруссией".

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны заключили новое трудовое соглашение до конца июня 2028 года.

Ветьен - воспитанник "Боруссии". В текущем сезоне 18-летний хавбек принял участие в 27 матчах молодежной команды "шмелей", в которых забил десять голов и отдал девять ассистов.

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Опубликовал: Александр Бураков
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