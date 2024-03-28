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Боруссия Д продлила контракт с 18-летним полузащитником
Вице-чемпион Бундеслиги работает на перспективу
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Полузащитник Кьелль-Арик Ветьен продлил контракт с дортмундской "Боруссией".
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, стороны заключили новое трудовое соглашение до конца июня 2028 года.
Ветьен - воспитанник "Боруссии". В текущем сезоне 18-летний хавбек принял участие в 27 матчах молодежной команды "шмелей", в которых забил десять голов и отдал девять ассистов.
BVB bindet Eigengewächs Kjell Wätjen langfristig ????????— Borussia Dortmund (@BVB) March 27, 2024
Kjell Wätjen (18) hat am Mittwoch seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der BVB bindet sein Top-Talent damit vorzeitig bis zum 30. Juni 2028. ✍️
???? https://t.co/5uwbgSIzlA pic.twitter.com/hbKgq5olYQ
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