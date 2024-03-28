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Унион Берлин должен будет заплатить штраф из-за протестов болельщиков

Германия

Про це повідомляє Kicker

Унион Берлин должен будет заплатить штраф из-за протестов болельщиков

Фото: FC Union Berlin, Twitter

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Дисциплинарное расследование по факту прерывания матчей из-за протестов болельщиков против прихода частных инвесторов в Немецкую футбольную лигу (DFL) продолжается. Теперь дело дошло и до "Униона".

Спортивный суд Немецкого футбольного союза оштрафовал берлинский клуб на рекордные 60 000 евро. В деле "Униона" первая инстанция DFB наказала болельщиков команды "за неспортивное поведение" в ходе единоличного разбирательства. Всего в среду были оштрафованы шесть клубов из трех высших немецких лиг.

Помимо Берлина, штраф от Бундеслиги должен заплатить и "Вольфсбург" в размере 10 000 евро. Из клубов второго дивизиона "Гамбург" оштрафовали на 5 000 евро, а "Эльферсберг" - 600 евро. Клубы третьего дивизиона "Дуйсбург" и "Эрцгебирге" должны заплатить 7500 и 300 евро соответственно.

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Бундеслига Унион (Берлин)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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