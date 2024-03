Дэвис не собирается продлевать контракт с Баварией - Романо

Левый защитник Альфонсо Дэвис не намерен подписывать новый контракт с "Баварией", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, окончательное решение относительно будущего канадца будет принято в ближайшие недели. Если стороны так и не согласуют условия обновлённого соглашения - Дэвис покинет мюнхенцев этим летом.

Отмечается, что мадридский "Реал" уже в курсе ситуации, и готов обратиться к немецкому клубу с первым предложением по трансферу Дэвиса.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бавария" требует услышать окончательное решение от канадца о своём будущем до конца этой недели.

