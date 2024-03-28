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Дэвис не собирается продлевать контракт с Баварией - Романо

Германия

Кажется, латераль всё же решил сменить клуб

Дэвис не собирается продлевать контракт с Баварией - Романо

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Левый защитник Альфонсо Дэвис не намерен подписывать новый контракт с "Баварией", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, окончательное решение относительно будущего канадца будет принято в ближайшие недели. Если стороны так и не согласуют условия обновлённого соглашения - Дэвис покинет мюнхенцев этим летом.

Отмечается, что мадридский "Реал" уже в курсе ситуации, и готов обратиться к немецкому клубу с первым предложением по трансферу Дэвиса.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бавария" требует услышать окончательное решение от канадца о своём будущем до конца этой недели.

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Опубликовал: Александр Бураков
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