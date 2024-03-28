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Дэвис не собирается продлевать контракт с Баварией - Романо
Кажется, латераль всё же решил сменить клуб
Левый защитник Альфонсо Дэвис не намерен подписывать новый контракт с "Баварией", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, окончательное решение относительно будущего канадца будет принято в ближайшие недели. Если стороны так и не согласуют условия обновлённого соглашения - Дэвис покинет мюнхенцев этим летом.
Отмечается, что мадридский "Реал" уже в курсе ситуации, и готов обратиться к немецкому клубу с первым предложением по трансферу Дэвиса.
Напомним, ранее сообщалось, что
????⚪️ Davies won’t sign new deal at Bayern now, Real Madrid are aware of the situation.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024
Decision will be made in the next weeks but it’s tense situation.
If no extension is agreed, Davies will leave this summer.
❗️ Real, prepared to open talks with Bayern with opening bid. pic.twitter.com/CLZKf3YSZh
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