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Рангник - в числе основных кандидатов Баварии на пост главного тренера

Германия
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Рангник - в числе основных кандидатов Баварии на пост главного тренера

Фото: Getty Images

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет свой пост по завершению сезона. Основным кандидатом ему на замену называют Хаби Алонсо, который возглавляет "Байер". Но клуб изучает на всякий случай и другие варинаты. К примеру, сообщалось об интересе к коучу "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Издание Kicker располагает информацией, что "Бавария" рассматривает также Ральфа Рангника, который сейчас возглавляет сборную Австрии. Он является первой альтернативой в случае отказа Хаби Алонсо.

Сообщается, что таких известных специалистов как Антонио Конте, Жозе Моуринью, Зинедина Зидана и Юлиана Нагельсманна мюнхенцы решили не приглашать в свой клуб.

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Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник
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Источник:
kicker.de
Опубликовал: Виктор Иванчук
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