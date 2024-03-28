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Рангник - в числе основных кандидатов Баварии на пост главного тренера
Кто еще в списке?
Фото: Getty Images
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет свой пост по завершению сезона. Основным кандидатом ему на замену называют Хаби Алонсо, который возглавляет "Байер". Но клуб изучает на всякий случай и другие варинаты. К примеру, сообщалось об интересе к коучу "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Издание Kicker располагает информацией, что "Бавария" рассматривает также Ральфа Рангника, который сейчас возглавляет сборную Австрии. Он является первой альтернативой в случае отказа Хаби Алонсо.
Сообщается, что таких известных специалистов как Антонио Конте, Жозе Моуринью, Зинедина Зидана и Юлиана Нагельсманна мюнхенцы решили не приглашать в свой клуб.
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