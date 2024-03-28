Рангник - в числе основных кандидатов Баварии на пост главного тренера

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет свой пост по завершению сезона. Основным кандидатом ему на замену называют Хаби Алонсо, который возглавляет "Байер". Но клуб изучает на всякий случай и другие варинаты. К примеру, сообщалось об интересе к коучу "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Издание Kicker располагает информацией, что "Бавария" рассматривает также Ральфа Рангника, который сейчас возглавляет сборную Австрии. Он является первой альтернативой в случае отказа Хаби Алонсо.

Сообщается, что таких известных специалистов как Антонио Конте, Жозе Моуринью, Зинедина Зидана и Юлиана Нагельсманна мюнхенцы решили не приглашать в свой клуб.