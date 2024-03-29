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Хаби Алонсо принял решение остаться в Байере на следующий сезон - Романо
Хаби не бросит "Леверкузен" после сверхуспешного сезона
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Хаби Алонсо останется на должности главного тренера "Байера" в следующем сезоне. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в скором времени об этом будет объявлено официально.
Отмечается, что "Ливерпуль" и "Бавария" уже проинформированы о решении Алонсо. Помимо этого, в следующем году в гонку за испанского специалиста собирается вступить ещё один бывший клуб Хаби - мадридский "Реал".
Напомним, контракт Алонсо с леверкузенцами рассчитан до лета 2025 года. В соглашение также входит пункт об отступных, сумма которых составляет от 15 до 20 млн. евро.
???? BREAKING: Xabi Alonso, set to stay at Bayer Leverkusen with announcement to follow in public.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024
Decision made and confirmed for Xabi who’s staying for one more season.
ℹ️ Release clause in 2025 will be active.
Liverpool and Bayern are both informed of Xabi’s decision. pic.twitter.com/ffWVTRylka
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