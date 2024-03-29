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Хаби Алонсо принял решение остаться в Байере на следующий сезон - Романо

Германия

Хаби не бросит "Леверкузен" после сверхуспешного сезона

Хаби Алонсо принял решение остаться в Байере на следующий сезон - Романо

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

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Хаби Алонсо останется на должности главного тренера "Байера" в следующем сезоне. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в скором времени об этом будет объявлено официально.

Отмечается, что "Ливерпуль" и "Бавария" уже проинформированы о решении Алонсо. Помимо этого, в следующем году в гонку за испанского специалиста собирается вступить ещё один бывший клуб Хаби - мадридский "Реал".

Напомним, контракт Алонсо с леверкузенцами рассчитан до лета 2025 года. В соглашение также входит пункт об отступных, сумма которых составляет от 15 до 20 млн. евро.

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) контракт Фабрицио Романо
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Опубликовал: Александр Бураков
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