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Экс-тренер МЮ Рангник выпал из шорт-листа Баварии на замену Тухелю

Германия

"Профессор" мюнхенцам не подходит

Экс-тренер МЮ Рангник выпал из шорт-листа Баварии на замену Тухелю

Фото: The Guardian

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Мюнхенская "Бавария" отказалась от идеи назначения Ральфа Рангника на должность главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает Sky Sport Germany.

В отличие от Рангника, в списке кандидатов руководства немецкого клуба по-прежнему остаётся наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который стал основным фаворитом на замену Томасу Тухеля этим летом.

Ныне Рангник работает со сборной Австрией, которой в скором времени предстоит сыграть на чемпионате Европы-2024.

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Ральф Рангник тренер бавария
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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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