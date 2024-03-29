Экс-тренер МЮ Рангник выпал из шорт-листа Баварии на замену Тухелю

Мюнхенская "Бавария" отказалась от идеи назначения Ральфа Рангника на должность главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает Sky Sport Germany.

В отличие от Рангника, в списке кандидатов руководства немецкого клуба по-прежнему остаётся наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который стал основным фаворитом на замену Томасу Тухеля этим летом.

Ныне Рангник работает со сборной Австрией, которой в скором времени предстоит сыграть на чемпионате Европы-2024.