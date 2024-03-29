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"Моя работа ещё не закончена". Алонсо подтвердил своё решение остаться в Байере

Германия

Хаби хочет достичь ещё больших успехов

"Моя работа ещё не закончена". Алонсо подтвердил своё решение остаться в Байере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил о своём решении продолжить карьеру в леверкузенской команде.

"У меня состоялась хорошая встреча с руководством "Байера", и я сообщил им, что остаюсь и продолжу работу в клубе.

На фоне долгих разговоров о моем будущем я принял решение взять перерыв, чтобы подумать и дать окончательный ответ.

Это именно то место, где я должен находиться. Моя работа в "Байере" ещё не закончена. Я хочу помочь клубу, помочь развиваться игрокам, здесь отличное руководство. Всё замечательно. Я по-прежнему являюсь молодым тренером, и думаю, что это лучшее решение для меня", - цитирует Алонсо Bild.

Ранее сообщалось о том, что в услугах испанского специалиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Бавария".

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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