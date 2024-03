"Моя работа ещё не закончена". Алонсо подтвердил своё решение остаться в Байере

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил о своём решении продолжить карьеру в леверкузенской команде.

Ранее сообщалось о том, что в услугах испанского специалиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Бавария".

Xabi Alonso stays our head coach for next season! ????❤️#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/ih3UjOpt6F