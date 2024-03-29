Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Моя работа ещё не закончена". Алонсо подтвердил своё решение остаться в Байере
Хаби хочет достичь ещё больших успехов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил о своём решении продолжить карьеру в леверкузенской команде.
"У меня состоялась хорошая встреча с руководством "Байера", и я сообщил им, что остаюсь и продолжу работу в клубе.
На фоне долгих разговоров о моем будущем я принял решение взять перерыв, чтобы подумать и дать окончательный ответ.
Это именно то место, где я должен находиться. Моя работа в "Байере" ещё не закончена. Я хочу помочь клубу, помочь развиваться игрокам, здесь отличное руководство. Всё замечательно. Я по-прежнему являюсь молодым тренером, и думаю, что это лучшее решение для меня", - цитирует Алонсо Bild.
Ранее сообщалось о том, что в услугах испанского специалиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Бавария".
Xabi Alonso stays our head coach for next season! ????❤️#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/ih3UjOpt6F— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 29, 2024
Популярное сейчас
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения
- Тонали снова обвинили в ставках, Келси хочет покинуть Шахтер, а Рашфорд рискует пролететь мимо Евро. Главные новости за 28 марта
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО