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Официально: РБ Лейпциг продлил сотрудничество со своим хавбеком
Амаду Хайдара останутся в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Амаду Хайдара.
Соглашение рассчитано до июня 2026 года и включает пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.
Хайдара присоединился к "РБ Лейпцига" из "РБ Зальцбурга" в 2019 году. А в этом сезоне Бундеслиги полузащитник забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 14 матчах.
Amadou Haidara until 2026 ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 29, 2024
Amadou #Haidara extends his current contract early for another year with RB Leipzig????
The 26-year-old has been playing for us for five years and has played 175 competitive games in ????⚪️#WirSindLeipzig | @doudouhaidara04 pic.twitter.com/xXMqL3D0HD
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