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Официально: РБ Лейпциг продлил сотрудничество со своим хавбеком

Германия

Амаду Хайдара останутся в своем клубе

Официально: РБ Лейпциг продлил сотрудничество со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Амаду Хайдара.

Соглашение рассчитано до июня 2026 года и включает пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.

Хайдара присоединился к "РБ Лейпцига" из "РБ Зальцбурга" в 2019 году. А в этом сезоне Бундеслиги полузащитник забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 14 матчах.

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Источник:
rb leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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