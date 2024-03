Официально: РБ Лейпциг продлил сотрудничество со своим хавбеком

"РБ Лейпциг" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Амаду Хайдара.

Соглашение рассчитано до июня 2026 года и включает пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.

Хайдара присоединился к "РБ Лейпцига" из "РБ Зальцбурга" в 2019 году. А в этом сезоне Бундеслиги полузащитник забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 14 матчах.

