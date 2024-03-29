Известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за расторгнутый контракт с Баварией

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

По информации издания Bild, специалист получит компенсацию за досрочно расторгнутый контракт. Клубу придется заплатить от 10 до 12 миллионов евро. Именно такую сумму Томас заработал бы в следующем сезоне.

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Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 60 баллов. Они отстают от лидера ("Байера") на 10 очков.