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Известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за расторгнутый контракт с Баварией
Специалист получит компенсацию от своего клуба
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.
По информации издания Bild, специалист получит компенсацию за досрочно расторгнутый контракт. Клубу придется заплатить от 10 до 12 миллионов евро. Именно такую сумму Томас заработал бы в следующем сезоне.
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Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 60 баллов. Они отстают от лидера ("Байера") на 10 очков.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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