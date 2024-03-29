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Известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за расторгнутый контракт с Баварией

Германия
Обновлено

Специалист получит компенсацию от своего клуба

Известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель за расторгнутый контракт с Баварией

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

По информации издания Bild, специалист получит компенсацию за досрочно расторгнутый контракт. Клубу придется заплатить от 10 до 12 миллионов евро. Именно такую сумму Томас заработал бы в следующем сезоне.

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Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 60 баллов. Они отстают от лидера ("Байера") на 10 очков.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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