Терзич - о матче против Баварии: Пришло время снова победить в Мюнхене

Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал предстоящий матч против мюнхенской "Баварии"

"Пришло время снова победить в Мюнхене. Последний раз мы выигрывали там, кажется, в 2014 году, но каждая игра имеет свою историю. В прошлом году мы ехали туда как лидеры лиги и все равно проиграли.