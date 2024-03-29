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Терзич - о матче против Баварии: Пришло время снова победить в Мюнхене

Германия
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Тренер Боруссии уверен в победе

Терзич - о матче против Баварии: Пришло время снова победить в Мюнхене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал предстоящий матч против мюнхенской "Баварии"

"Пришло время снова победить в Мюнхене. Последний раз мы выигрывали там, кажется, в 2014 году, но каждая игра имеет свою историю. В прошлом году мы ехали туда как лидеры лиги и все равно проиграли.

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Важно сделать правильные выводы. Мы должны быть смелыми и трудолюбивыми. Нам также нужны стойкость, эффективность и немного везения".

Поединок "Бавария" - "Боруссия Д" состоится 30 марта. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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