Бавария хочет подписать игрока Эвертона

Мюнхенская "Бавария" готова присоединиться к соревнованию за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Об этом информирует The Telegraph. Ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности игроком "Барселоной", "Ньюкаслом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".

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22-летний бельгиец перешел в "Эвертон" из "Лилля" в начале прошлого сезона за 33 миллиона фунтов стерлингов. Нынешняя рыночная стоимость игрока - 48,2 миллиона евро.

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В текущем сезоне Онана провел за "ирисок" 29 матчей, забил 3 гола, отдал ассист и заработал 4 желтые карточки.