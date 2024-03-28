  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария хочет подписать игрока Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет подписать игрока Эвертона

Англия
Обновлено

Футболист основы

Бавария хочет подписать игрока Эвертона

Фото: EFE

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" готова присоединиться к соревнованию за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Об этом информирует The Telegraph. Ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности игроком "Барселоной", "Ньюкаслом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеВиталий Миколенко — неожиданный герой метаморфозного Эвертона

22-летний бельгиец перешел в "Эвертон" из "Лилля" в начале прошлого сезона за 33 миллиона фунтов стерлингов. Нынешняя рыночная стоимость игрока - 48,2 миллиона евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Онана провел за "ирисок" 29 матчей, забил 3 гола, отдал ассист и заработал 4 желтые карточки.

По теме
yellow-arrow
Тренер Бретфорда Б: Ярмолюк - невероятно целеустремленный человек, который хотел совершенствоваться каждый день
yellow-arrow
Ярмолюк: В свободное время я бы хотел поиграть в компьютерные игры, но моя девушка думает иначе
yellow-arrow
Райс: Нет сомнений, что Сити является лучшей командой в мире на данный момент
Эвертон (Ливерпуль) Амаду Онана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegraph.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости