Бавария - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслига

После международного перерыва "Бавария" продолжит кампанию со встречи с излюбленной жертвой. В дер Классикере в последние годы классическим оставались только победы "Баварии" – "рекордмайстер" выиграл 9 из 10 последних противостояний. Даже в сезоне, где Дортмунд боролся за титул, парни Терзича выглядели на порядок слабее конкурента в личных встречах.

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Чемпионат Германии, 27-й тур

30 марта 2024 року. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Барселона" 22:00 "Лас-Пальмас"

Трансляция – Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія - Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию