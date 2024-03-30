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Бавария - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслига

Германия
Обновлено

Встреча тяжеловесов немецкого футбола – смотреть онлайн трансляцию матча

Бавария - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслига

Getty Images/Global Images Ukraine

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После международного перерыва "Бавария" продолжит кампанию со встречи с излюбленной жертвой. В дер Классикере в последние годы классическим оставались только победы "Баварии" – "рекордмайстер" выиграл 9 из 10 последних противостояний. Даже в сезоне, где Дортмунд боролся за титул, парни Терзича выглядели на порядок слабее конкурента в личных встречах.

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Чемпионат Германии, 27-й тур

30 марта 2024 року. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Барселона" 22:00 "Лас-Пальмас"

Трансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Баварія - Боруссія Дортмунд
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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Бавария – Боруссия Дортмунд

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Сапожников
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