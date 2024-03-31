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Тухель: Мы способны обыграть Арсенал

Германия

Уверен, что Бавария покажет хорошую игру

Тухель: Мы способны обыграть Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель поделился мнениям по поводу грядущей игры мюнхенской команды против "Арсенала".

"Мы способны обыграть "Арсенал", даже если в это сложно поверить. У нас очень разные выступления за короткий период времени. Это не первый раз, когда мы возвращаемся с хорошей игрой", — сказал Тухель.

Напомним, матч "Баварии" против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов пройдет 9 апреля.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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