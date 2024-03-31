Тухель: Мы способны обыграть Арсенал

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель поделился мнениям по поводу грядущей игры мюнхенской команды против "Арсенала".

"Мы способны обыграть "Арсенал", даже если в это сложно поверить. У нас очень разные выступления за короткий период времени. Это не первый раз, когда мы возвращаемся с хорошей игрой", — сказал Тухель.