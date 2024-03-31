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Тухель: Мы способны обыграть Арсенал
Уверен, что Бавария покажет хорошую игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель поделился мнениям по поводу грядущей игры мюнхенской команды против "Арсенала".
"Мы способны обыграть "Арсенал", даже если в это сложно поверить. У нас очень разные выступления за короткий период времени. Это не первый раз, когда мы возвращаемся с хорошей игрой", — сказал Тухель.
Tuchel: 'We are able to beat Arsenal even if today this is hard to believe. We have very different performances within a short period of time. Wouldn't be the first time we bounce back with a crazy good performance' [???? @archiert1, @ESPNFC]pic.twitter.com/qlVBRlzQSI— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 31, 2024
Напомним, матч "Баварии" против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов пройдет 9 апреля.
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