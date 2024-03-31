Бундеслига, 27-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Дармштадт 2:2

Голы: Хофманн 29, 48 – Скарке 62, Вильхельмссон 76

"Бохум" прервал серию из 4 поражений кряду, поделив очки с "Дармштадтом". Но эта ничья оказалась для подопечных Томаса Леча даже более болезненной, чем предыдущие фиаско. Ведь "Бохум" растерял перевес в два гола против худшей команды Бундеслиги. Учитывая трудный календарь в финальные недели сезона, 6 очков отрыва от зоны вылета вовсе не гарантируют "несгибаемым" сохранение прописки в элите.

"Бохум" стартовал бодро, отчётливо осознавая, что сегодня победа – обязательная цель. На 15-й минуте Пасслак опасно ворвался в штрафную, но неудачно завершил атаку ударом с острого угла. Затем Антви-Аджею не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть прострел в пустые ворота. В конце концов заслуженный гол со стандарта забил Филипп Хофманн. Таргетмен сначала выиграл борьбу на втором этаже, и после сейва Шуена добил мяч в пустой угол.

Сразу после перерыва Хофманн оформил дубль. Иронично, что забить ему помог бывший конкурент по позиции, который за "Дармштадт" выступает на правах аренды из "Бохума". Геррит Хольтманн так хотел проявить себя, что накликал беду на свои ворота. Самоотверженно сохранил мяч в пределах поля, чтобы потерять равновесие и оставить его Шлоттербеку. Кевин быстро подал на голову Хофманна, и тот снова был точен.

"Бохум" не был бы собой, если бы не придумал себе проблемы на ровном месте. Штегер блестящим пасом создал голевой момент, но Антви-Аджей принял плохое решение и пробил вместо передачи на партнёра. Разочаровавшись итогом атаки, "несгибаемые" лениво возвращались назад, позволив Скарке и Юствану на ровном месте вдвоём создать голевую атаку, отыграв один мяч. Снова забил Скарке.

Томас Леч в концовке пытался успокоить свою команду, делал оборонительные замены. Но его подопечные не слушали и искали третий мяч. Асано мог восстанавливать перевес в два мяча, но ужасно обработал мяч после выгодно передачи Брошински. А в ответ "Дармштадт" снова забил. Юстван отдал ещё один тонкий ассист, найдя в штрафной Вильхельмссона. Тот пробил в Риманна, который не успел поставить кулак и позволил мячу залететь в сетку.

Сравняв счёт, "Дармштадт" так прижал хозяев, что Леч трусливо снял обоих вингеров, выпустив Ордеца и опорника Беро. Вопреки логике развития матча, лучший шанс вырвать победу был именно у "Бохума". Штегер после классного прохода отдал скрытую передачу в штрафную на Лосиллу, но партнёр по центру поля бесхитростно пробил на силу прямо во вратаря. 2:2.

Бохум: Риманн, Пасслак (Гамбоа, 72), Машович, Шлоттербек, Бернардо, Лосилла, Штегер, Остерхаге (Дашнер, 83), Асано (Ордец, 84), Антви-Аджей (Беро, 83), Хофманн (Брошински, 72)

Дармштадт: Шуэн, Мюллер, Ишервуд (Зайдель, 62), Кларер, Карич, Хонзак (Польтер, 62), Гьясула, Юстван (Ридель, 90), Ману (Хольтманн, 46), Скарке (Бадер, 73), Вильхельмссон