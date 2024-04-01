Adidas изымает из продажи футболку сборной Германии с номером 44. Известна причина

Компания Adidas объявила об изъятии из продажи футболки сборной Германии с номером 44.

Решение было принято после того, как стало известно, что дизайн футболки слишком напоминает руну СС, символ гитлеровских "шуцштаффелей".

"Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В Adidas работают представители около 100 национальностей, наша компания выступает за содействие разнообразию и инклюзивности, и как компания мы активно боремся против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", - заявил представитель Adidas Оливер Брюгген.

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что не знал об этой проблеме.

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