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Adidas изымает из продажи футболку сборной Германии с номером 44. Известна причина
Представитель Adidas Оливер Брюгген прокомментировал эту ситуацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Компания Adidas объявила об изъятии из продажи футболки сборной Германии с номером 44.
Решение было принято после того, как стало известно, что дизайн футболки слишком напоминает руну СС, символ гитлеровских "шуцштаффелей".
"Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В Adidas работают представители около 100 национальностей, наша компания выступает за содействие разнообразию и инклюзивности, и как компания мы активно боремся против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", - заявил представитель Adidas Оливер Брюгген.
Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что не знал об этой проблеме.
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