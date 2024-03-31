Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта

В рамках 27-го тура состоялся главный поединок Бундеслиги - Дер-Класикер. В итоге "шмели" на выезде уверенно обыграли команду Томаса Тухеля. Подопечные Эдина Терзича оформили по голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отметились Адееми и Рюерсон. Эта победа над "Баварией" стала первой за пять лет для дортмундской команды, и первой за десять лет - в Мюнхене. Сейчас мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от первого "Байера" на 13 зачетных баллов. В свою очередь "Боруссия" расположилась на 4-м месте, имея в своем активе 53 очка.

В параллельном поединке немецкого первенства "фармацевты" на своем поле не без проблем одолели "деревенских". Подопечные Хаби Алонсо первыми пропустили - символично, что отличился игрок с фамилией Байер. Однако в концовке встречи, усилиями Андриха и Шика, "Байер" вырвал победу и добыл три очка. "Красно-черные" с 73 баллами продолжают уверенно лидировать в Бундеслиге.

В 30-м туре итальянской Серии А "орлы" принимали в Риме "зебр". Минимальную победу римлянам принес гол Марушича в компенсированное к поединку время. Этот матч стал дебютным для хорватского специалиста во главе "Лацио" - для Игора Тудора. На данном этапе сезона римский коллектив занимает 7-е место, а туринская команда - 3-е.

В поединке 30-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле встречался с "Эвертоном". Три очка хозяевам принес автогол легенды команды из Ливерпуля - 35-летнего ирландца Шеймуса Коулмана. В стартовом составе "вишневых" на эту игру вышел Забарный. В итоге Илья отыграл все 90 минут. Что касается другого украинского защитника, то Виталий Миколенко довольно неожиданно не попал в заявку "ирисок" на эту встречу. Причина - болезнь. Аналитические портал Sofascore и WhoScored поставили Забарному 6,6 и 6,8 баллов, соответственно.

В еще одном матче элитного английского дивизиона лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" расписал результативную ничью с "Бернли". Дублем в составе "пенсионеров" отметился Палмер. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино выпустил Михаил Мудрика в стартовом составе своей команды. В итоге украинский вингер отыграл всю встречу. Статистические порталы WhoScored и Sofascored выставили 23-летнему украинцу 8,4 и 8,3 балла, соответственно.

Теперь к родному украинскому первенству. В матче 22-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" на выезде одолел ровенский "Верес". Судьбу поединка решило удаление Марко Мрвальевича в конце первого тайма. Три очка команде Юрия Вернидуба принес автогол Кучеренко в начале вторых 45 минут. А финальную точку во встрече поставил Лунев - на 89-й минуте. Криворожский клуб продолжает идти вторым в турнирной таблице УПЛ, имея одинаковое количество очков с донецким "Шахтером". Ну а команда Олега Шандрука ведет борьбу за выживание, занимая 14-ю позицию.

В матче этого же тура чемпионата Украины команда Романа Григорчука в Житомире обыграла подопечных Сергея Шищенко - со счетом 4:1. Три забитых мяча в составе "моряков" на свой счет записал Артур Авагимян. Это первый хет-трик в профессиональной карьере 27-летнего атакующего полузащитника. В весенней части УПЛ "волки" добыли лишь одно очко...

В первом матче игрового дня "горняки" пожаловали в гости к "пивоварам". Подопечные Марино Пушича на классе разобрались с командой Валерия Иващенко. Счет в матче открыл Даниил Сикан, а счет до разгромного довел дубль Марьяна Шведа. Донецкий коллектив лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея одинаковое количество очков с криворожским "Кривбассом". Однако у "Шахтера" есть еще два матча в запасе. В свою очередь "Оболонь" занимает 13-ю позицию.