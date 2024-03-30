АПЛ. Мудрик не спас Челси от позора, перестрелка в Шеффилде и корейское спасение Постекоглу

Завершился целый ряд матчей Английской Премьер-лиги, которые стартовали в 17:00 по киевскому времени. О матче, в котором планировалось противостояние двух украинских футболистов, а именно встреча между "Борнмутом" и "Эвертоном", у нас будет отдельный материал. А что происходило в других матчах?

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Челси" — "Бернли" 2:2

Голы: Палмер (44, с пенальти, 78) — Каллен (47), О'Ши (81)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 87), Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо (Стерлинг, 73), Фернандес — Палмер, Галлахер (Мадуэке, 62), Мудрик — Джексон

"Бернли": Мурич — Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витиньо — Ларсен (Браунхилл, 46), Каллен, Берге, Одобер (Родригес, 70) — Амдуни (Тейлор, 45), Фостер (Гудмундсон, 70)

Предупреждения: Кукурелья (35), Галлахер (45+1) — Ассиньон (16), Каллен (45+3)

Удаление: Ассиньон (40)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Тоттенхэм" — "Лутон" 2:1

Голы: Каборе (51, автогол), Сон (86) — Чонг (3)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Драгушин, Удоджи — Сарр (Ло Чельсо, 68), Биссума (Ришарлисон, 85) — Кулусевски (Джонсон, 46), Маддисон (Бентанкур, 68), Вернер — Сон (Хойбьерг, 88)

"Лутон": Камински - Каборе, Берк (Хасиока, 46), Мэнгги, Даути (Вудроу, 83) - Берри (Кларк, 63), Мпанзу, Баркли - Таунсенд, Моррис, Чонг (Оньединма, 74)

Предупреждения: Биссума (89), Хойбьерг (90+5), Ло Чельсо (90+6) — Баркли (31), Берк (36), Мпанзу (46), Мэнгги (90)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Вуд (61) — Матета (11)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Фелипе, Мурильо, Айна (Тоффоло, 84) — Йейтс, Сангаре (Эланга, 46) — Ориги (Рейна, 60), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои -—Вуд

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Уорд, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон (Хьюз, 80), Лерма, Митчелл (Клайн, 90+4) — Айю (Шлупп, 66), Эзе — Матета

Предупреждения: Фелипе (49) — Шлупп (70)

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Фулхэм" 3:3

Голы: Бреретон Диас (58, 70), Макберни (68) — Палинья (62), Де Кордова-Рид (86), Муниз (90+3)

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Холгейт, Ахмедходжич, Робинсон — Богл, Соуза (Трасти, 85), Арбластер (Норвуд, 85), Хамер, Озборн — Макберни (Макати, 90), Бреретон Диас

"Фулхэм": Лено — Кастань (Тете, 87), Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья, Лукич (Траоре, 63) — Ивоби (Кейрни, 73), Перейра (Де Кордова-Рид, 86), Виллиан — Муниз

Предупреждения: Холгейт (61), Норвуд (90+9), Хамер (90+11), Богл (90+12) — Бесси (90+11)