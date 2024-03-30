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Серия А. Лацио - Ювентус 1:0. Победный дебют Игора Тудора в стиле Ювентуса
Драматичная, но заслуженная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 30-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Ювентус" 1:0
Гол: Марушич 90+2
"Лацио": Мандас, Казале, Хила, А. Романьоли, Фелипе Андерсон, Катальди (Весино 80), Камада (Гендузи 80), Марушич, Педро (Исаксен 57), Дзакканьи (Луис Альберто 84), Кастельянос (Иммобиле 58)
"Ювентус": Щенсны, Ругани, Бремер, Данило, Камбиазо (Веа 63), Локателли, Миретти (МакКенни 46), Рабио, Де Шильо (Илинг-Джуниор 46), Кьеза (Йилдиз 68), Кен (Секулов 80)
Предупреждения: Иммобиле 90+1 - Илинг-Джуниор 71, Веа 75
Главный арбитр: Андреа Коломбо
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