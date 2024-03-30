Бундеслига, 27-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 0:2

Голы: Адейеми 10, Рюэрсон 83

"Боруссия" подходила к дерби с устрашающей серией из 9 поражений в 10 последних матчах против "Баварии". Классическим в дер Классикере в последние годы осталось только одно – поражения Дортмунда. Плюс подопечные Терзича имели всего 1 пункт в матчах против соперников по топ-5 в этом сезоне, что не обещало ничего хорошего перед приездом на "Альянц Арену". Тем более, тащер БД на линии Грегор Кобель восстановиться не успел.

И первые минуты встречи у ворот Дортмунда ощущалась тревога. Сане после розыгрыша стандарта уже на первых минутах свободно пробивал метров с 8-ми, а через пару минут удар Харри Кейна головой с пределов вратарской в последний момент заблокировал Рюэрсон. Впрочем, первыми пропустили именно хозяева. Острая передача Мюллера на Мусиалу не прошла, породив выход гостей 2 в 2. Брандт удивил де Лигта ранней передачей на Адейеми, который за счёт реактивной скорости первым оказался на мяче, после чего с угла вратарской площади пробил Ульрайха – "Бавария" на сегодня тоже оказалась без основного вратаря.

Впрочем, "Бавария" оборотов не сбавляла и ещё до середины тайма Кейн дважды серьёзно угрожал воротам Мейера. Оба момента пришли из правого фланга, куда сваливался ещё и Мюллер. Там Киммих дважды скидывал Харри на удар: первый раз идеально навесил на голову, но англичанин упустил верный момент, а во втором эпизоде Киммих отдал катбек, но удар Кейна самоотверженно заблокировал Шлоттербек.

Не менее героически выглядел отбор Хуммельса несколькими минутами ранее, когда новый рекордсмен по количеству матчей в дер Классикере в своей штрафной в динамике обезвредил самого Лероя Сане. Ближе к концу тайма Хуммельс в высокой растяжке выбил мяч с линии ворот после удара Дайера в упор (снова сработал навес Киммиха), а затем умудрился выцарапать мяч у Мусиалы в метрах 12 от ворот. А напоследок остановил прорыв Альфонсо Дэвиса подкатом.

Индивидуально "Боруссия" выглядела впечатляюще, особенно в защите. Хорошо работала подстраховка, а центр перекрыть удалось весьма качественно. Другое дело, что простых навесов Киммиха хватило хозяевам для того, чтобы за тайм трижды перебить показатель соперника по ожидаемым голам. И против этого простого инструмента БД ничего не противопоставил.

На старте второго тайма у Дортмунда был золотой шанс сорвать куш и оторваться на два мяча. Брандт с Санчо затеяли шикарную комбинацию справа, создав для Рюэрсона возможность прострела. Норвежец отдал Нмече, который прорвался вторым темпом, но Феликс не сумел пробить в открытый угол, оставив Ульрайху возможность совершить эффектный сейв.

Терзич замаскировал проблему с кроссами Киммиха за счёт смены флангов Санчо и Адейеми (Джейдон отрабатывал сзади куда дисциплинированнее), в то время как 35-летний Хуммельс продолжал проводить один из лучших поединков в карьере. Пару раз подключился в стиле Беккенбауэра и даже опасно пробивал со средней дистанции. Неоднократно страховал опорников своевременными выдвижениями из линии обороны вперёд и заблокировал прострел Комана на Кейна, которому оставалось пробить в пустые ворота, если бы не назойливый Матс.

Тухель в ответ освежил атаку и особенно фланги за счёт выходов Комана, Теля, Гнабри и Мазрауи, но каких-то системных решений впереди не предложил. Потому несмотря на давление в концовке, "Бавария" отыграться так и не сумела. Более того, незадолго до конца Рюэрсон снял вопросы, завершив ударом в нижний угол размашистую контратаку.

0:2. Дортмунд впервые за 10 лет побеждает в Мюнхене. Впервые за 5 лет в дер Классикере. Благодаря чему отрывается на 3 пункта от Лейпцига, параллельно добив призрачные надежды "Баварии" на титул – за 7 туров до финиша мюнхенцы отстают от лидера уже на 13 очков.

Бавария: Ульрайх – Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис (Шупо-Мотинг, 84) – Горецка, Лаймер (Мазрауи, 73) – Сане (Коман, 63), Мюллер (Тель, 63), Мусиала (Гнабри, 63) – Кейн

Боруссия Д: Майер – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Джан, Брандт (Ройс, 68), Нмеча (Озджан, 68) – Санчо (Байно-Гиттенс, 84), Адейеми (Вольф, 84) – Фюллькруг (Аллер, 74)