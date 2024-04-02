Де Дзерби - новый фаворит на замену Тухелю в Баварии

"Бавария" рассматриваёт трёх кандидатов на пост главного тренера команды в следующем сезоне. Об этом сообщает британское издание The Times.

По информации источника, главным претендентом на эту должность на данный момент является наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также в шорт-листе руководства "мюнхенцев" находятся Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник, возглавляющие сборные Германии и Австрии, соответственно.

Напомним, ранее основным фаворитом "красной машины" был Хаби Алонсо, но на прошлой неделе он официально объявил о своём решении остаться в леверкузенском "Байере".