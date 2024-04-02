  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Де Дзерби - новый фаворит на замену Тухелю в Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби - новый фаворит на замену Тухелю в Баварии

Германия

Также в списке ещё две кандидатуры

Де Дзерби - новый фаворит на замену Тухелю в Баварии

Фото: brightonandhovealbion.com

Новина українською

"Бавария" рассматриваёт трёх кандидатов на пост главного тренера команды в следующем сезоне. Об этом сообщает британское издание The Times.

По информации источника, главным претендентом на эту должность на данный момент является наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также в шорт-листе руководства "мюнхенцев" находятся Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник, возглавляющие сборные Германии и Австрии, соответственно.

Напомним, ранее основным фаворитом "красной машины" был Хаби Алонсо, но на прошлой неделе он официально объявил о своём решении остаться в леверкузенском "Байере".

По теме
yellow-arrow
Нападающий Вердера Вольтемаде может покинуть клуб этим летом
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Мануэль Нойер, вероятно, будет готов к игре ЛЧ против Арсенала
контракт Роберто Де Дзерби бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости