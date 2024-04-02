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Байер хочет продлить контракт с Джонатаном Та

Германия

Об этом сообщает Kicker

Байер хочет продлить контракт с Джонатаном Та

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Будущее Хаби Алонсо прояснилось и наставник леверкузенцев точно останется с ними в следующем сезоне. Сейчас продолжается кадровое планирование лидеров Бундеслиги, а спортивный директор Симон Рольфес стремится продлить контракт с тренером защиты Джонатаном Та.

"Мы хотели бы, чтобы Джонатан остался. Он сделал выдающееся развитие на поле и вне его", - цитирует Рольфеса Kicker. Контракт центрального защитника "Байера" истекает летом 2025 года.

Добавим, что Джонатан Та в этом сезоне сыграл 34 матча, где отметился 6 голами и одним ассистом.

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Бундеслига Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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