Байер хочет продлить контракт с Джонатаном Та

Будущее Хаби Алонсо прояснилось и наставник леверкузенцев точно останется с ними в следующем сезоне. Сейчас продолжается кадровое планирование лидеров Бундеслиги, а спортивный директор Симон Рольфес стремится продлить контракт с тренером защиты Джонатаном Та.

"Мы хотели бы, чтобы Джонатан остался. Он сделал выдающееся развитие на поле и вне его", - цитирует Рольфеса Kicker. Контракт центрального защитника "Байера" истекает летом 2025 года.

Добавим, что Джонатан Та в этом сезоне сыграл 34 матча, где отметился 6 голами и одним ассистом.