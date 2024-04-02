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Фримпонг избегает разговоров о своем будущем в Байере
Об этом сообщает Kicker
Фото: The Peoples Person
Джереми Фримпонг является одним из столпов леверкузенцев в этом сезоне. Впрочем, на данный момент защитник избегает четких заявлений относительно своего пребывания в клубе в будущем.
"Сейчас я действительно сосредоточен только на "Байере". Пока не могу думать о своем будущем после лета, ведь мы можем достичь здесь чего-то действительно очень грандиозного, чего клуб никогда не достигал раньше", - цитирует игрока немецкое издание.
Добавим, что Джереми Фримпонг в этом сезоне отметился 11 голами и 11 ассистами в 34 матчах. Контракт игрока с "Байером" рассчитан до конца июня 2028 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, оценивается в 50 млн евро.
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