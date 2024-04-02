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Голкипер Баварии заявил, что пока не хочет возвращаться в Мюнхен

Германия

Я чувствую себя очень комфортно в Штутгарте

Голкипер Баварии заявил, что пока не хочет возвращаться в Мюнхен

Getty images / Автор Roland Krivec

Новина українською

Голкипер "Баварии" Александр Нюбель, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, рассказал о своем будущем.

"У меня еще год контракта с "Баварией", но я чувствую себя очень комфортно в "Штутгарте".

Мы об этом еще поговорим. Но остаться в "Штутгарте" - это, безусловно, очень, очень хороший вариант. Я могу сказать это так открыто".

Александр в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 24 поединка, в которых пропустил 31 мяч; 8 матчей отыграл на ноль.

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Бавария (Мюнхен) Штутгарт Александр Нюбель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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