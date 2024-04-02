Голкипер Баварии заявил, что пока не хочет возвращаться в Мюнхен

Голкипер "Баварии" Александр Нюбель, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, рассказал о своем будущем.

"У меня еще год контракта с "Баварией", но я чувствую себя очень комфортно в "Штутгарте".

Мы об этом еще поговорим. Но остаться в "Штутгарте" - это, безусловно, очень, очень хороший вариант. Я могу сказать это так открыто".