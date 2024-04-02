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Голкипер Баварии заявил, что пока не хочет возвращаться в Мюнхен
Я чувствую себя очень комфортно в Штутгарте
Getty images / Автор Roland Krivec
Голкипер "Баварии" Александр Нюбель, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, рассказал о своем будущем.
"У меня еще год контракта с "Баварией", но я чувствую себя очень комфортно в "Штутгарте".
Мы об этом еще поговорим. Но остаться в "Штутгарте" - это, безусловно, очень, очень хороший вариант. Я могу сказать это так открыто".
Александр в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 24 поединка, в которых пропустил 31 мяч; 8 матчей отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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