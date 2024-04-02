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Байер хочет продлить сотрудничество со своим защитником, который выступает за клуб с 2015 года
Джонатан, вероятно, согласится остаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" стремится сохранить своего защитника Джонатана Та.
Директор клуба Симон Рольфес сообщил, что они планируют предложить игроку новое соглашение, поскольку нынешнее действует до 2025 года.
"Мы хотели бы, чтобы Та остался. Он достиг замечательных успехов на поле и вне его", - сказал Рольфес.
Джонатан в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 4 гола и отдал 1 ассист в 24 матчах.
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