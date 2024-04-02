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Байер хочет продлить сотрудничество со своим защитником, который выступает за клуб с 2015 года

Германия
Обновлено

Джонатан, вероятно, согласится остаться

Байер хочет продлить сотрудничество со своим защитником, который выступает за клуб с 2015 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" стремится сохранить своего защитника Джонатана Та.

Директор клуба Симон Рольфес сообщил, что они планируют предложить игроку новое соглашение, поскольку нынешнее действует до 2025 года.

"Мы хотели бы, чтобы Та остался. Он достиг замечательных успехов на поле и вне его", - сказал Рольфес.

Джонатан в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 4 гола и отдал 1 ассист в 24 матчах.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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