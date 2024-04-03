Бавария не довольна новичком команды. Возможна аренда или продажа игрока летом

Новичок "Баварии" Брайан Сарагоса перешел в команду зимой из "Гранады" в аренду за 4 млн евро с обязательным выкупом за 13 млн евро.

Брайан сыграл за "мюнхенцев" лишь 44 минуты в двух матчах. Он не имеет никакой роли в команде - сообщает Florian Pattenberg

Райо Вальекано внимательно следит за его ситуацией. Если "Сарагоса" покинет "Баварию", Фюрих является потенциальным кандидатом на замену.

Напомним, что Брайан Сарагоса начинал этот сезон игроком "Гранады" и сыграл до января 21 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста.