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Бавария не довольна новичком команды. Возможна аренда или продажа игрока летом

Германия

Будущее игрока будет решать новый тренер.

Бавария не довольна новичком команды. Возможна аренда или продажа игрока летом

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Новичок "Баварии" Брайан Сарагоса перешел в команду зимой из "Гранады" в аренду за 4 млн евро с обязательным выкупом за 13 млн евро.

Брайан сыграл за "мюнхенцев" лишь 44 минуты в двух матчах. Он не имеет никакой роли в команде - сообщает Florian Pattenberg

Райо Вальекано внимательно следит за его ситуацией. Если "Сарагоса" покинет "Баварию", Фюрих является потенциальным кандидатом на замену.

Напомним, что Брайан Сарагоса начинал этот сезон игроком "Гранады" и сыграл до января 21 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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