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Кубок Германии. Байер – Фортуна 4:0. Разобрались ещё до перерыва

Германия

Леверкузен стал на шаг ближе к дублю

Кубок Германии. Байер – Фортуна 4:0. Разобрались ещё до перерыва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Германии. 1/2 финала

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фортуна 4:0

Голы: Фримпонг 7, Адли 20, Виртц 35, 60 (п)

Байер: Коварж – Станишич, Та, Тапсоба – Фримпонг, Джака (Коссуну, 78), Андрих, Гримальдо (Инкапиэ, 71) – Виртц (Хофманн, 65), Адли (Телла, 65) – Шик (Бонифасе, 66)

Фортуна: Кастенмайер – Циммерманн (Вермей, 85), Хоффманн (Куарши, 46), Зиберт, Обердорф, Ийоа (Ястшембски, 76) – Йоуханнессон, Энгельхардт, Клаус (Зоботтка, 46) – Цолис, Мустафа (Немец, 65)

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