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Маттиас Гинтер досрочно завершил сезон и пропустит домашнее Евро-2024

Германия

Об этом сообщает Kicker

Маттиас Гинтер досрочно завершил сезон и пропустит домашнее Евро-2024

Фото: Faisal HQ

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Защитник "Фрайбурга" является важным игроком команды в этом сезоне, о чем неоднократно подчеркивал тренер Кристиан Штрайх. Впрочем, февральские проблемы с ахилловым сухожилием дали о себе знать в мартовском матче против "Байера", когда Гинтера заменили в середине второго тайма.

По информации издания, в ближайшие несколько дней состоятся дальнейшие обследования и консультации, чтобы принять решение о месте и времени проведения операции. Гинтер точно пропускает не только концовку клубного сезона, но и также домашний чемпионат Европы, который состоится летом. Защитник планирует вернуться в строй как можно скорее во время подготовки под руководством своего бывшего партнера по команде и будущего главного тренера Юлиана Шустера.

Добавим, что Маттиас Гинтер в этом сезоне сыграл 34 поединка и отметился 3 результативными передачами.

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Маттиас Гинтер Фрайбург Евро 2024
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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