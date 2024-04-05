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Тухель: Каким бы неудачным ни был сезон, у нас всё ещё есть одна цель
Мюнхенцы не оставляют надежд спасти сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мюнхенской "Баварии" Томас Тухель рассказал об амбициях своей команды.
"Мы жаждем конкуренции. Я очень недоволен тем, как мы сыграли против "Дортмунда". Нет причин прятаться и хандрить. Мы попытаемся оклематься и будем идти до конца с высоко поднятой головой.
Каким бы неудовлетворительным ни был сезон, у нас все еще есть одна цель - добраться до Уэмбли. Мы должны выкладываться по полной каждый день. Нельзя допустить, чтобы наша уверенность и амбиции снизились хотя бы на один процент. Мы недовольны ситуацией, но мы сделаем все возможное, чтобы выжать из неё максимум", - цитирует Тухеля Bayern & Germany.
Напомним, что на "Уэмбли" состоится решающий матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира "Бавария" сыграет против лондонского "Арсенала" (9-го апреля - на выезде, 16-го - дома).
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