Тухель: Каким бы неудачным ни был сезон, у нас всё ещё есть одна цель

Наставник мюнхенской "Баварии" Томас Тухель рассказал об амбициях своей команды.

"Мы жаждем конкуренции. Я очень недоволен тем, как мы сыграли против "Дортмунда". Нет причин прятаться и хандрить. Мы попытаемся оклематься и будем идти до конца с высоко поднятой головой.

Каким бы неудовлетворительным ни был сезон, у нас все еще есть одна цель - добраться до Уэмбли. Мы должны выкладываться по полной каждый день. Нельзя допустить, чтобы наша уверенность и амбиции снизились хотя бы на один процент. Мы недовольны ситуацией, но мы сделаем все возможное, чтобы выжать из неё максимум", - цитирует Тухеля Bayern & Germany.