У Боруссии Дортмунд нет лишних средств, чтобы сохранить Джейдона Санчо

"Боруссия Дортмунд" не рассматривает возможность выкупа Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур

По имеющейся информации, "Боруссия Дортмунд" не сможет выкупить Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" из-за высокой суммы, а именно 39 миллионов евро.

