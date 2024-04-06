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У Боруссии Дортмунд нет лишних средств, чтобы сохранить Джейдона Санчо
За ситуацией следят ряд команд с АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" не рассматривает возможность выкупа Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур
По имеющейся информации, "Боруссия Дортмунд" не сможет выкупить Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" из-за высокой суммы, а именно 39 миллионов евро.
???? #MUFC ????⚪????????????????????????????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 6, 2024
Borussia Dortmund are not considering paying £34m to make the transfer of English winger Jadon Sancho permanent. https://t.co/21KNjsnWmq pic.twitter.com/HH1IdfdVp1
Напомним, Санчо перешел из "МЮ" в "Боруссию Дортмунд" в январе 2024 года, за это время англичанин сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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