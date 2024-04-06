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У Боруссии Дортмунд нет лишних средств, чтобы сохранить Джейдона Санчо

Германия
Обновлено

За ситуацией следят ряд команд с АПЛ

У Боруссии Дортмунд нет лишних средств, чтобы сохранить Джейдона Санчо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия Дортмунд" не рассматривает возможность выкупа Джейдона Санчо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур

По имеющейся информации, "Боруссия Дортмунд" не сможет выкупить Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" из-за высокой суммы, а именно 39 миллионов евро.

Напомним, Санчо перешел из "МЮ" в "Боруссию Дортмунд" в январе 2024 года, за это время англичанин сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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