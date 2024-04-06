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Неделя до первого чемпионства в истории? Байеру нужно обыграть только Вердер

Германия

Команда Хаби Алонсо в шаге от фантастического достижения

Неделя до первого чемпионства в истории? Байеру нужно обыграть только Вердер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре "фармацевты" одолели в Берлине "Унион" (1:0). Параллельно "Бавария" снова потеряла очки. ФК "Голливуд" умудрился уступить в гостях "Хайденхайму", хотя мюнхенский клуб имел преимущество 2:0 (2:3). Таким образом, за 6 туров до финиша Леверкузен опережает главного конкурента на 16 зачетных пунктов.

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Если 14 апреля "львы" обыграют дома "Вердер", то "Бавария" потеряет даже математические шансы для того, чтобы догнать соперника в таблице. Отметим, что "Байер" никогда не выигрывал Бундеслигу и 5 раз максимум брал серебро. Из-за практически отсутствия трофеев за 120-летнюю историю болельщики дали команде насмешливое прозвище "Неверкузен".

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Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.04.2024 в 19:18
First time cousen will be!))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.04.2024 в 19:18
First time cousen will be!))
Ответить
0
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