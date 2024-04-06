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Неделя до первого чемпионства в истории? Байеру нужно обыграть только Вердер
Команда Хаби Алонсо в шаге от фантастического достижения
Getty Images/Global Images Ukraine
В 28-м туре "фармацевты" одолели в Берлине "Унион" (1:0). Параллельно "Бавария" снова потеряла очки. ФК "Голливуд" умудрился уступить в гостях "Хайденхайму", хотя мюнхенский клуб имел преимущество 2:0 (2:3). Таким образом, за 6 туров до финиша Леверкузен опережает главного конкурента на 16 зачетных пунктов.
Если 14 апреля "львы" обыграют дома "Вердер", то "Бавария" потеряет даже математические шансы для того, чтобы догнать соперника в таблице. Отметим, что "Байер" никогда не выигрывал Бундеслигу и 5 раз максимум брал серебро. Из-за практически отсутствия трофеев за 120-летнюю историю болельщики дали команде насмешливое прозвище "Неверкузен".
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