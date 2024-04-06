Вели 2:0 и проиграли. Бундеслига. Хайденхайм - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Один из лидеров чемпионата Германии приехал в гости к 11-й команде. Казалось бы, у подопечных Тухеля не будет проблем в этом матче. И первый тайм это доказывал, ведь гол+пас Гнабри позволил "красным" установить двойное преимущество.

Впрочем, соперник не торопился сдаваться. Наставник хозяев Франк Шмидт провел удачные замены. На поле вышли Зесса (гол) и Пирингер (2 передачи). Раскрылся после перерыва Кляйндист (дубль). Также свой вклад внес кипер Кевин Мюллер, совершивший 6 сейвов.

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Чемпионат Германии. 28-й тур.

6 апреля. Хайденхайм. "Фойт-Арена"

Хайденхайм - Бавария 3:2

Голы: Зесса, 50, Кляйндист 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45