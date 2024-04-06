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Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в дебютном сезоне

Германия

Но чемпионство под огромным вопросом

Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в дебютном сезоне

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Баварии" Гарри Кейн забил свой 32-й гол в чемпионате Германии сезона 2023/24 годов. Произошло это в матче 28-го тура против "Хайденхайма" (2:3).

Сегодняшнее взятие ворот стало для Кейна рекордным. Он первый в истории игрок, который сумел забить 32 гола в дебютном сезоне в Бундеслиге. Таким образом побит рекорд бывшего футболиста "Гамбурга" Уве Зелера, который был установлен в сезоне 1963/64 годов.

В текущем сезоне Кейн провел за "Баварию" 36 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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