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Боссы Баварии заверили, что не будут увольнять Тухеля перед матчем с Арсеналом

Германия
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Но терпение может лопнуть

Боссы Баварии заверили, что не будут увольнять Тухеля перед матчем с Арсеналом

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

В 28-м туре Бундеслиги "Бавария" проиграла "Хайденхайму" (2:3). Теперь от первого места в таблице мюнхенцы отстают на 16 очков. Однако, руководство клуба уверяет, что не будет увольнять главного тренера Томаса Тухеля перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов.

"После игры каждый должен посмотреть в зеркало и спросить себя, выложил ли он все. Мы не можем ожидать, что мы пропустим три гола во втором тайме в Гайденхайме после преимущества 2-0. Каждый человек должен поставить это под сомнение, и мы не можем принять это таким образом.

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Да, 100% Тухель будет руководить командой с "Арсеналом", - сказал спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд.

Другой функционер клуба Макс Эберль отмечает, что пока о досрочном увольнении речь не идет.

"Нет, у меня не было такого мнения. Это не всегда только тренерская проблема. 100%, что Тухель сядет на скамейку запасных в матче против "Арсенала", - сказал Эберль.

Игра "Баварии" с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов состоится во вторник, 9-го марта.

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Источник:
sport.sky.de
Опубликовал: Виктор Иванчук
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